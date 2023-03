Suttner wird neuer Vorstand, Fugger Generaldirektor-Stellvertreterin

Rudolf Suttner, der für den Vorstandsbereich Markt verantwortlich zeichnet, begann seine Tätigkeit bei Raiffeisen im Jahr 1992 in der damaligen Raiffeisenbank in Eisenstadt. Sein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der WU Wien absolvierte er neben seiner Berufstätigkeit und schloss es mit dem akademischen Grad „Magister“ ab.

Von 2002 – 2003 war Rudolf Suttner Senior Associate in der Corporate Finance Group bei Pricewaterhouse Coopers. Im Jahr 2003 kehrte Suttner als Prokurist zu Raiffeisen zurück und wurde mit dem Aufgabenbereich Private & Corporate Banking in der Region Neudörfl beauftragt. Fünf Jahre später wurde er zum Prokuristen in der Raiffeisenlandesbank Burgenland (RLB) ernannt. Suttner übernahm bald auch die Verantwortung für die Vertriebssteuerung für Private & Corporate Banking in der RLB. Seit April 2020 war Rudolf Suttner Generalbevollmächtigter mit dem Hauptaufgabenbereich Privat- & Servicebank, Private Banking und Marketing/Vertrieb. Jetzt folgt der Einstieg in den Vorstand als Verantwortlicher für den Bereich Markt.

Suttner hat in den letzten Jahren eine Reihe von Großprojekten der RLB entwickelt und durchgeführt. Dazu zählen neben anderen die Konzepterstellung und Installierung der Wohntraumcenters Eisenstadt und Neusiedl, und die Einführung und Umsetzung des Private-Banking-Konzepts der RLB. Aktuell verantwortet Rudolf Suttner die Omnikanal-Vertriebsstrategie in der Raiffeisenlandesbank Burgenland.

„Es war immer schon mein Bemühen, die Bedingungen für unsere Kunden zu optimieren und ihnen bestes Banking zu ermöglichen. Ganz im Sinne von soviel digital wie man möchte, und soviel persönlich wie man braucht. Ich freue mich, dass ich diese Aufgabe nunmehr als Vorstand der Raiffeisenlandesbank Burgenland erfüllen werde und nehme sie als positive Herausforderung gerne an“, so der neue Markt-Vorstand.

Der Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank Burgenland, Rudolf Könighofer zeigt sich über die Vorstandsbestellung erfreut: „Mit Rudolf Suttner verstärkt ein hochqualifizierter Manager den Vorstand unserer Bank. Er kennt den Markt besser als jeder andere und wird dazu beitragen, die Spitzenstellung unseres Instituts weiter zu stärken“.

Rudolf Suttner ist begeisterter Hobby-Sportler und lebt gemeinsam mit seiner Partnerin und den drei Kindern in Zillingtal.

Eva Fugger startete ihre Karriere als Finanzanalystin im Research der Raiffeisen Zentralbank Österreich. Nach weiteren Stationen in der Versicherungsbranche und im Bankwesen übernahm die studierte Betriebswirtin im Jahr 2009 die Leitung Risikocontrolling Treasury in der Raiffeisenlandesbank Burgenland. 2011 erhielt Fugger die Prokura und zeichnete verantwortlich für die erfolgreiche Leitung des Bereichs Gesamtbanksteuerung mit den Funktionen Controlling, Risikomanagement und Verbundsteuerung. Mit April 2018 wurde Eva Fugger in den Vorstand der Raiffeisenlandesbank Burgenland berufen und war für den Geschäftsbereich Risikomanagement und Finanzen zuständig.

Mit dem Beschluss des Aufsichtsrats der Raiffeisenlandesbank Burgenland wird der Management-Vertrag von Eva Fugger um weitere 5 Jahre verlängert, und sie wird zur Generaldirektor-Stellvertreterin ernannt. Sie verantwortet die Bereiche Risikomanagement, Finanzen und Regulatorik.

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.