Raiffeisen-Nachhaltigkeitspreis für Eisenstädter Firma CleanWell

Seit ihrer Gründung im Juni 2022 zählen die burgenländischen Energiegenossenschaften der Raiffeisen Burgenland schon mehr als 2.000 Mitglieder. Dabei konnte seit Jahresbeginn eine Strommenge von rund zwei Millionen Kilowattstunden produziert werden. Für Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank Burgenland, Rudolf Könighofer, kommt die burgenländische Energiegenossenschaft unter den Mitgliedern sehr gut an: „Wir möchten daher gemeinsam mit den Menschen in der Region die Energiewende im Burgenland aktiv mitgestalten“.

Raiffeisenlandesbank Vorstandsdirektor Markus Suttner, Generaldirektor-Stellvertreterin Eva Fugger, Gewinnspiel-Siegerin Gertraude Mader, Generaldirektor Rudolf Könighofer und Eisenstadts Bürgermeister Thomas Steiner. Foto: BVZ, Markus Kaiser

Generaldirektor-Stellvertreterin Eva Fugger stellte außerdem auf Nachfrage der BVZ eine Diversifizierung der Energiequellen in Aussicht. Ziel ist, den Selbstversorgungsgrad der Genossenschaftsmitglieder von derzeit 30 bis 40 Prozent in Richtung 100 Prozent zu bekommen.

„CleanWell“ gewinnt Innovationspreis

Teil der Pressekonferenz war ebenso die Verleihung des Innovationspreises der Raiffeisen Nachhaltigkeitsinitiative Burgenland. Der mit 2.000 Euro dotierte Preis ging zum einen an den burgenländischen Gebäudereinigungsbetrieb CleanWell GmbH, die sich auf Photovoltaik-Reinigung mittels Roboter spezialisiert haben und an zwei ehemalige Schüler der HTL-Pinkafeld. Sie haben sich in ihrer Diplomarbeit mit dem Thema Energiegenossenschaften auseinandergesetzt.