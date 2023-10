Der Fahrzeuglenker war am Dienstag, 24. Oktober in Hornstein mit einer Fahrgeschwindigkeit von 90 km/h anstatt der erlaubten 50 km/h in Richtung Wien unterwegs.

Beamte der Landesverkehrsabteilung führten zur selben Zeit im Ortsgebiet Geschwindigkeitsmessungen durch und stellten die Geschwindigkeitsübertretung fest.

Der Lenker, der in einem PKW mit EU-Kennzeichen unterwegs war, wurde bei der Bezirkshauptmannschaft Eisenstadt-Umgebung angezeigt.