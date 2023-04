Architekturraum Burgenland zeigt: Alternative zu Parkplatz ist möglich

Der Architekturraum Burgenland begleitet seine derzeit in den Stallungen laufende Ausstellung „Boden für Alle“ mit einer Diskussionsreihe, die Auswege aus der massenhaften Bodenversiegelung weisen soll. Am vergangenen Samstag präsentierte Daniela Allmeier eines ihrer Projekte, bei dem ein Asphaltparkplatz in bester Lage an der Tullner Donaulände in NÖ wieder zu einem Naherholungsraum gemacht wurde.

Überraschung: Mehrheit stimmte für Bäume statt Parkplatz

Allmeiers Planungsbüro arbeitete in Absprache mit den – sehr unterschiedlich gepolten – Tullner Gemeinderatsfraktionen drei Varianten aus: Bei der größten sollten 150 der 200 Stellplätze einer Wiese, Bäumen und Bänken weichen, die kleinste wollte nur einen kleinen Teil begrünen. Danach durften nicht die Parteien sondern die Menschen in Tulln abstimmen – und siehe da, die überwältigende Menschen entschied sich für die grünste Variante.

Bei der anschließenden Diskussion zeigte sich, dass auch dem Burgenland derartige Projekte gut täten. Alle waren sich einig: Versiegelt werde immer schnell, für eine Entsiegelung brauche es Jahre – und dann dauere es noch einmal Jahrzehnte, bis sich der Boden vom Asphaltbefall erholt kann.

Die Diskussion geht weiter

Am kommenden Donnerstag um 19 Uhr fragt sich im Architekturraum Burgenland (Fanny-Elßler-Gasse in Eisenstadt) Julia Lindenthal vom Österreichisches Ökologie-Institut „Quo vadis, Einfamilienhaus? – Vom Bodenfresser zum Bodenschützer“.

