Neuer Rekord bei „PETet to PET“ in Müllendorf

Die Pet to Pet Recycling Österreich GmbH hat im ersten Halbjahr 2023 einen neuen Rekord zu verbuchen. 17.555 Tonnen Getränkeflaschen hat das Unternehmen mit Sitz in Müllendorf heuer bereits „dem Ressourcenkreislauf zugeführt“. Ein „Recycling-Rekord“ mit einem Plus von 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die Zukunftsprognosen sind allerdings weitaus weniger rosig. „In der zweiten Jahreshälfte wird ein signifikanter Rückgang der eingesetzten Recyclate am Markt erwartet“, betont etwa Geschäftsführer Christian Strasser. Als Gründe nennt er die allgemein schwierige Wirtschaftslage, die Inflation sowie den Kostenvorteil von neuem Plastik – trotz deutlich schlechterer Umwelt-Bilanz. Diese bessert Pet to Pet auch mit 2.373 Photovoltaik-Paneelen auf 6.400 Quadratmetern Dachfläche mit einer Leistung von 1.200 kWp auf.