Eisenstadt hat jetzt einen „Pride-Zebrastreifen“

Gleich getestet wurde der neue Pride-Zebrastreifen von Bürgermeister Thomas Steiner, Gerald Hicke vom Schul-Ausschuss, Jugendgemeinderätin Samara Sanchez-Pöll und Grünen-Klubobfrau Anja Haider-Wallner. „Der bunte Zebrastreifen ist ein farbenfrohes Symbol, das für die Freiheit, Toleranz und Zusammenhalt steht“, sind sich Sanchez-Pöll und Steiner einig.

Es gibt auch bereits einen Termin für die Pride-Parade, diese ist am 24. Juni, startet am Europaplatz um 14:00 und endet bei der Orangerie mit Getränke, Essen und Musik. Am Abend ab 20:30 Uhr gibt es in den Räumlichkeiten der Orangerie eine After-Party. Die Parade geht zurück auf eine Demonstration in Chicago am 27. Juni 1970, bei der erstmals gegen die Diskriminierung von gleichgeschlechtlichen Beziehungen massenhaft protestiert wurde.

