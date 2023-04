Scheckübergabe in Rust: ADEG spendet für Feuerwehrjugend

„Regoinale Schmankerl zubereiten und gleichzeitig Gutes tun“ - so das Motto der Kampagne von ADEG, bei der mit einem „Land&Leut' Kochbuch“ die regionale Küche vor den Vorhang geholt und gleichzeitig Spenden gesammelt wurden. Insgesamt 10.000 Euro kamen dabei österreichweit zusammen. Der Erlös wird nun zu gleichen Teilen auf die Bundesländer aufgeteilt und damit der jeweilige Landesfeuerwehrverband in seiner Jugendarbeit unterstützt.

ADEG-Kaufmann Wolfgang Stadlmann aus Rust, der den Spendenscheck über 1.250 € am 28. März offiziell an Burgenlands Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Martin Reidl überreichte, zeigt sich vom „Jahreszeiten Kochbuch“ und der erreichten Spendensumme begeistert: „Als ADEG Kaufmann freut es mich außerordentlich, diesen Spendenbeitrag an die Freiwillige Feuerwehr überreichen zu dürfen. Sie leistet jeden Tag großartige Arbeit und trägt wesentlich zur Sicherheit in unseren Gemeinden bei. Ich möchte allen danken, die sich ehrenamtlich für diese unverzichtbare Institution engagieren.“

Nicht minder erfreut ist freilich Reidl bei der Scheckübergabe. Der Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter unterstreicht die Bedeutung der Spendenaktion: „Im Namen aller burgenländischen Feuerwehrmitglieder bedanke ich mich sehr herzlich bei ADEG für diese wichtige Spende. Sie fließt direkt in unsere Jugendarbeit und leistet dadurch einen wichtigen Beitrag zur Ausbildung zukünftiger Einsatzkräfte.“

