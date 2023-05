Eisenstadt wuchs um 16 Prozent

Eisenstadt Die Stadt ist seit 2011 um über 16 Prozent gewachsen, so die jüngste Registerzählung der Statistik Austria. Keine andere Landeshauptstadt wächst auch nur annähernd so schnell. Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) freut das: „Menschen leben und arbeiten in unserer Stadt gerne. Die hohe Lebensqualität ist kein Zufallsprodukt, sondern strategisch im STEP2030 geplant worden.“ Die Herausforderungen seien dabei, laufend die Infrastruktur, Kinderbetreuung und klimafreundliche Mobilität auszubauen, pendeln etwas mehr Menschen nach Eisenstadt ein, als hier wohnen.

Im Rathaus betont man, dass 16 Prozent nach viel klinge, das – mit flüchtlingsbedingten Ausreißern – jährlich aber nur die rund 1,5 Prozent Wachstum bedeute, die im STEP beschlossen wurden. Auch verweist man auf weitere ersten Plätze: Keine Stadt hat so eine hohe Ärztedichte (2,6 Arztpraxen kommen auf 1.000 Einwohner), der Frauenanteil in der öffentlichen Verwaltung ist mit 70 Prozent der höchste.

Opposition sieht Wachstum auch kritisch

Zurückhaltender zeigt sich Vizebürgermeisterin Charlotte Toth-Kanyak (SPÖ): „Wachstum ist o.k., wenn Rahmenbedingungen passen, es etwa Plätze für ein Treffen, Nahversorger, Straßen, Radwege und Busse gibt, damit man nicht alle Wege mit dem Auto fahren muss. Das ist bei großen Siedlungsprojekten wie in der Johann-Sebastian-Bach-Gasse leider nicht so.“

Anja Haider-Wallner (Grüne) warnt: „Wir müssen das Wachstum gezielt gestalten: Kindergärten, Schulen, Kassenarztstellen müssen angepasst werden. Eisenstadt ist strukturell eine Kleinstadt, das Straßennetz verträgt nicht noch mehr Autos. Daher setzen wir auf Öffis, Radfahren und zu Fuß-Gehen.“

Bernhard Skaumal (FPÖ) kritisiert unkontrolliert gebaute und nicht ins Ortsbild passenden Großbauten: „Der Stadt fehlt das Konzept, den Bürgern die Sicherheit, dass neben ihrem Haus nicht bald ein Wohnblock steht. In der Kirchengasse steigen die Anrainer dagegen schon auf die Barrikaden.“

Eisenstadt ist ausgewachsen

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.