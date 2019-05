Der Wettergott war gnädig

Kurt Feiler vom Weingut Feiler-Artinger und Präsident der RWB hatte mit dem Wetter Glück: Während es davor und danach noch regenen sollte, strahlte die Sonne über den Empfang im Innenhof des Schlosses Esterházy. Die BVZ hat die besten Fotos zum Durchklicken.

Auch der Weinhandel hat Tradition

Eine besonders nette Geschichte am Rande: Axel Stieglmar vom Weingut Juris in Gols hatte anlässlich eines besonderen Jubiläums den Schweizer Weinhändler Travino eingeladen. Vor genau 25 Jahren hatte sein Vater begonnen in die Schweiz zu handeln, ein Vierteljahrhundert führt der Sohn den Handel in die Schweiz nun schon fort. "Und mein Sohn wird den Handel demnächt mit dem Sohn der Travino-AG übernehmen", ist Axel Stieglmar auf die Tradition stolz.