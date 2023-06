Rad-Unfälle zeigen Handlungsbedarf auf Burgenlands Straßen

Das Problem ist hinlänglich bekannt, diskutiert wird aber meist nur in Folge schlimmer Unfälle darüber: Wer mit dem Rad auf der Straße unterwegs ist, lebt gefährlich. Zwei schwere Unfälle mit PKW und Fahrrad-Beteiligung innnerhalb von 48 Stunden und knapp sechs Kilometern Luftlinie zeigen, dass hier dringender Handlungsbedarf besteht.

Während alkoholisierte Autofahrer selbst bei noch so gut ausgebautem Radnetz eine Gefahr für sich und alle anderen sind, hätte der zweite Unfall durch bessere Verkehrsplanung womöglich verhindert werden können. Wer vom Radweg entlang der B50 – vorbildlich vom PKW-Verkehr getrennt – Richtung Oslip fahren will, muss sich ab dem Kreisverkehr die Straße mit zahlreichen PKWs teilen. In der interaktiven Karte der Verkehrsorganisation VCÖ gibt es mehrere Einträge in der Nähe des Kreisverkehrs. Dieser konkret ist zu Stoßzeiten für Radfahrer besonders gefährlich, da sie nicht selten beim Ein- und Ausfahren bzw. im Kreisverkehr überholt werden.

Der Weg links führt vom Radweg in den Kreisverkehr, von dort muss man Richtung Mitte radeln und am Ende wieder sicher den Kreisverkehr verlassen - bei viel Verkehr nicht gerade unriskant. Foto: google maps

Während für Autostraßen exakt an der Unfallstelle sogar Enteignungen als probates Mittel gesehen wurden (Stichwort: Umfahrung Schützen), scheitern Radwege regelmäßig am Widerstand von Grundbesitzern. Zwischen Steinbrunn und Müllendorf beispielsweise wurde für Leitungsarbeiten sogar vorübergehend neben der B59 ein Weg planiert. In beiden Gemeinden betont man für einen Radweg zu sein – es scheitert am Veto eines einzigen Grundbesitzers.

Radwege bei Verkehrsprojekten oft nur Fußnote

Vor kurzem hat die Radlobby Kirschblütenregion beim neuen Kreisverkehr in Breitenbrunn darauf hingewiesen, dass hier die Gelegenheit verspielt wurde, gleich eine Lösung für Radfahrer zu integrieren. Diese müssen jetzt einen Zebrastreifen beim neuen Kreisverkehr an der B50 queren, was durchaus Gefahrenpotenzial birgt. Gescheitert ist es hier nicht am Willen der Gemeinde, sondern erneut an der Blockadehaltung einiger Grundeigentümer.

Das österreichische Infrastrukturrecht bietet die Möglichkeit für Enteignungen – beim Schienennetz oder für diverse Leitungen wird das Recht auch angewandt. Bei Radwegen ist das Vorgehen rechtlich umstritten. Am anderen Ende Österreichs, in Dornbirn, gibt es aber bereits einen Radweg auf enteignetem Grund.

Das Radnetz im Nordburgenland ist gut ausgebaut - richtet sich aber vor allem an Touristen und Sportler, nicht an Alltagsradlern, die sicher in die Arbeit oder zum Einkaufen fahren wollen. Foto: Land Burgenland

Nicht, dass es im Burgenland nicht ausreichend Radwege gäbe – laut Land sind es 3.300 Kilometer „bestens ausgebaute Strecken.“ Das stimmt freilich, allerdings richtet sich das Angebot an Radwegen in erster Linie am touristischen Bedarf. Erst Autos, dann Touristen und zuletzt Alltags-RadlerAlltags-Radwege sind, wie auch die Radlobby und der VCÖ regelmäßig kritisieren, Mangelware und stehen in der Prioritätenfolge deutlich hinter Touristen-Wegen – vom Iron Curtain Trail, über den Festival-Radweg oder den Neusiedler See Radweg. Darauf ausgelegt, Einheimische sicher in die Arbeit und zurück zu bringen, sind die Wege jedenfalls nicht.

Radweg als Umweg

Eine positive Ausnahme entfällt hierbei ebenfalls auf Steinbrunn: Dort verbindet seit dem Vorjahr ein Radweg zwei Ortsteile, nachdem zuvor jahrelang gefährliche Überholmanöver mit wenig Abstand zu Radfahrern an der Tagesordnung standen.

Mit dem Rad mit nur knapp einem Meter Abstand von Autos mit 100km/h überholt werden hält Menschen vom Alltags-Radeln ab, meinen Lobby-Organisationen. Foto: Shutterstock, Christian Mueller

Der Unfall mit Todesfolge führt das Problem unendlich schmerzlich vor Augen: Zwischen Rust und Oggau gibt es einen Radweg in den Weinbergen mit Panorama über den See. Das Problem: Pro Strecke hätte das im konkreten Fall einen Umweg von sechs Minuten bedeutet. Pro Arbeitswoche ergibt das eine Stunde Freizeit, die man für Verkehrssicherheit opfern müsste. Menschlich also nachvollziehbar, wenn man lieber fünf Minuten länger schläft oder früher zuhause ist, als auf Nummer sicher zu gehen.

Empfehlungen an Autofahrer, lieber fünf Minuten Umweg in Kauf zu nehmen um sicher ans Ziel zu kommen, scheinen geradezu bizarr. Radfahrer müssen sich dagegen regelmäßig mit derartigen Argumenten abspeisen lassen.

Wenn die nötige Infrastruktur fehlt, steigen die Leute ins Auto Richard Kuncar, Radlobby Kirschblütenregion

Zurück nach Breitenbrunn, Ende Dezember 2022: „Wenn die nötige Infrastruktur fehlt, steigen die Leute ins Auto“, kritisierte damals Richard Kuncar von der Radlobby Kirschblütenregion anlässlich der Eröffnung des neuen Kreisverkehrs. Die neue Lösung sei ein zu großer Umweg: „Entlang der B50 wäre die Strecke vom Spar Breitenbrunn zum Billa nach Winden 1,1 Kilometer. Über den Radweg sind es drei Kilometer“, so Kuncars Rechenbeispiel. Entweder man nimmt den Umweg in Kauf, oder steigt trotzig ins Auto. Oder man fährt auf der B50, aber „da muss man schon ein Vollblut-Radfahrer sein, um sich dem Autoverkehr auszusetzen.“

Vor gerade einmal zwei Monaten betonte die Radlobby erneut, dass bei Alltags-Radwegen Handlungsbedarf herrscht. Die Kritik wurde gehört, Verständnis wurde geäußert, gemacht wurde nichts. Ernsthaft diskutiert wird wohl erst, wenn es wieder einmal kracht.