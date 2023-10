Lorettos Pietà mit Grabmal wieder zurück an ihrem Platz

Die Renovierung war bereits im April des Vorjahres im Gemeinderat beschlossen worden. Die Restaurierungsarbeiten wurden dann - nach den Vorgaben des Bundesdenkmalamts - von Alexander Gregorics, Restaurator aus Oslip, durchgeführt.

„Leider konnten Teile der Inschriften nicht mehr gelesen werden“, merkte Bürgermeister Markus Nitzky (ÖVP) gegenüber der BVZ an. Für Abhilfe habe hier letztendlich Rudolf Krauscher aus Stotzing sorgen können: „Als Experte auf diesem Gebiet konnte er aufgrund lateinischer Matriken der Serviten unseres Klosters den Schriftzug auf der Pietà wie auch die zugrundeliegende Geschichte dazu ausheben.“

Die Pietà ist demnach der Grabstein für den früheren Steinmetzmeister Carl Adam Schedler aus Loretto, der 1771 mit nur 36 Jahren verstarb. Geschaffen wurde das Grabmahl offenbar vom neuen Ehemann der Witwe, der ebenfalls als Steinmetz tätig war. Loretto sei Experten zufolge rund um die Barockzeit generell von der "Steinmetzszene" geprägt gewesen, so Nitzky. So kam etwa Georg Depruner, der die Tamboursäulen der Kuppel der Karlskirche entwarf, aus dem Ort oder auch der Erbauer der Grass-Kapelle in der Gemeinde, Johann Anton Grass, stammte aus dieser Zeit.

Die restaurierte Pietà mit Grabmal am Friedhof von Loretto. Foto: zVg Gemeinde Loretto

Nach Anfertigung eines neuen Sockels und Abschluss der Restaurierungsarbeiten wurde die Pietà Ende September wieder im Friedhof aufgestellt. Kostenpunkt laut Ortschef: „Rund 20.000 Euro.“