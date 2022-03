Sport ist zurück in der Volksschule Eisenstadt

Vollbild

Direktorin Charlotte Toth-Kanyak (l.), Trainerin Emilie Oberhauser (r.) und die Schüler Philipp, Wu, Martin, Luka, Luca, Mustafa und Leonie auf der Ringermatte in der Volksschule Eisenstadt. Phillip und Mustafa lieferten sich einen harten aber fairen Kampf, bei dem es nie unsportlich wurde. Luka und Luca fanden am Ringen Gefallen — hier kann man sich so richtig austoben und bleibt in Bewegung.

