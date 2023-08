Robinson im Cafe Central: Zu jeder Schandtat bereit

Alle kennen ihn unter Robinson - ja genau: Sepp Krassnitzer - zu vergangenen Zeiten die eine Hälfte von Waterloo und Robinson. Woher der Name, fragt sich vielleicht der Eine oder Andere. Sepp schmunzelte: „Weil ich immer schon abseits des Mainstreams war, immer frei leben und mich in Nichts hineinzwingen lassen wollte. Deshalb haben mich meine Freunde einer alten Band so genannt - nach dem Aussteiger Robinson.“ Sehr sympathisch ist er, der im Kärntner Gurktal aufgewachsene Musiker. Ich habe immer Spaß an Interviews, aber bei diesem wurde die ganze Zeit durchgelacht. Mit von der Partie war noch Reinhold Reinprecht, der mit Albert Frank die Band Re-Al besingt und denen es des Öfteren gelingt Robinson dazuzuholen. Die beiden Grand Seigneurs wissen wie das Leben läuft und neckten und „provozierten“ sich die ganze Zeit. Da fiel schon ein kärntnerisches „Ah, du kumm ma nur ham!“ und viel Schlimmeres ;-).

„Loss mi schlofen!“

Robinson ist mit zehn Jahren mit seinen Eltern nach Linz gezogen und hat dort nach der Matura an der Kunstuniversität Grafik und Malerei studiert. Bei seiner Tätigkeit als Grafiker hat er dann im Künstlercafe Rosenstüberl Hans Kreuzmayr kennengelernt. Der bat ihn für sein damaliges Kleidergeschäft die Auslage zu gestalten (für den Lohn eines Hemdes) und es dauerte nicht lange und die beiden wurden ein künstlerisches Paar, wegen Namenlosigkeit von einem phantasievollen Moderator als „Edward-Brothers“ angekündigt. Eines Nachts - es war drei Ur morgens - läutete Robinsons Telefon: „Waterloo!!!“, ertönte escvom anderen Ende der Leitung. „Loss mi schlofen!“, war die Erwiderung vom Sepp. Aber damit war er geboren - der Namen, mit dem die beiden so groß geworden sind: „Waterloo und Robinson“. Von 1969 bis 1981 gingen sie gemeinsame, sehr erfolgreiche Wege und bis ins Jahr 2000 setzten sie die Zusammenarbeit noch für Einzelprojekte fort.

Von Eisenstadt bis Kenia

Ihren legendären Auftritt beim Eurovisions-Songcontest versäumten sie beinahe, da sie im Billard-Spiel so vertieft waren, als es von der Bühne her ertönte: „Waterloo und Robinson - on stage, please!“ da hieß es laufen! Und dann den guten 5. Platz abholen. Im Jahr 2000 traten Sepp uns Hans noch gemeinsam in L.A. und N.Y. auf. Nun tourt Robinson mit seiner Band „Robinson and Friends“ durch Österreich, Deutschland, Ungarn, Italien, Holland, Kenia. Ach ja Kenia: dort hat Robinson mitgeholfen ein Kinderheim aufzubauen, das er fast jährlich besucht. Der Musikfilm „Wild, Wild, Land“, den Sepp dort gedreht hat, war ausschlaggebend dafür.

Hollywood von gestern im Cafe Central

Die beiden Herren der Band Re-Al - der Größhöfleiner Reini Reinprecht und der Bad Erlacher Albert Frank - lernten Robinson auf einer Geburtstagsfeier vor 12 Jahren kennen und der Schmäh lief von Anfang an. Also warum nicht gemeinsame Projekte starten? Und diese finden meist in unserem Burgenland statt. So auch an diesem Samstag, den 12.8., wo Robinson und Reini einen charmanten Auftritt im Innenhof des Cafe Centrals hatten (Albert Frank war leider erkrankt). Reinhold Reinprechts Karriere kann sich auch sehen lassen! Er spielte bei „Lazy Sunday“, „Non plus ultra“und dem „Stoafeld Express“. Alles, was das Herz begehrte, konnte man im Central hören. Natürlich die alten Lieder von Waterloo und Robinson - wer kennt sie nicht, die „Little World“, das „Hollywood von gestern“ und wer bettelt nicht nach „Make me believe“? Und dann präsentierte Robinson natürlich seine eigenen Songs: „Good Old Friends“, „Soul to Soul“, „We Grow Old“, „Take my Harley“ usw. Eine musikalische Erlebnisreise und viel Schmäh - ein Samstag Abend für Herz und Seele!