Weintourismus-Preis lockte viele Promis ins „Csello“

Der Weintourismus-Preis „Rot-Goldene Traube“ sorgt jedes Jahr für großes Aufsehen und Prominenzaufkommen. So durften die Veranstalter vom Weintourismus Burgenland in diesem Jahr 150 Gäste begrüßen, darunter Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur. Natürlich war fast die gesamte Weinelite des Landes vertreten. Die Wintersport-Legenden Herbst, Pranger und Goldberger sorgten für gute Stimmung, Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf und Landesrat Heinrich Dorner waren ebenso unter den Gästen wie der Landeshauptmann-Stellvertreter von Tirol, Georg Dornauer, er erschien mit seiner italienischen Lebensgefährtin Alessia Ambrosi. Die Fratelli d'Italia-Parlamentsabgeordnete sorgte im hübschen schwarzen Kleid von Dolce & Gabbana für Aufsehen.

Die 150 Anwesenden bildeten die Fachjury. Im Sommer ermittelten Sommeliers und Weinakademiker aus über 450 eingereichten Weinen eine Auswahl und so blieben in acht Kategorien noch jeweils drei Weine übrig, die man, zum ersten Mal mittels Handys, bewerten konnte, was allen Anwesenden sichtlich Freude bereitete. Es wurde gefachsimpelt, viel gelacht und fleißig und genau den Aromen der Weine nachgespürt.

Das sind die Sieger

Kategorie 1: Weißwein Klassik – Grüner Veltliner und Welschriesling: Weingut PMC Münzenrieder - Welschriesling 2022

Kategorie 2: Weißburgunder und Chardonnay: Weingut Kummer – Chardonnay Ried Ungerberg 2022

Kategorie 3: Weißwein aus einer Riede: Weingut Liegenfeld Leithaberg DAC – Grüner Veltliner Ried Himmelreich 2021

Kategorie 4: Rose: Weingut Gebrüder Nittnaus – Rose Zweigelt 2022

Kategorie 5: Rotwein reinsortig: Weingut Mariel – Blaufränkisch 2022

Kategorie 6: Rotweine aus einer Riede: Weingut Markus Iro: Zweigelt Ried Underberg 2021

Kategorie 7: Cuvee: Weingut Silvia Heinrich: Cuvee „Elegy“ 2019

Kategorie 8: Spätlese: Weingut Königshofer: Muskat Ottonel Spätlese 2022

Zusätzlich wurden Preise in zwei weiteren Kategorien vergeben: Als beliebtesten Heurigen erkor man das Weingut Grosz aus Gaas-Weinhof und das beste weintouristische Konzept schrieb man dem Weinbauverein Lutzmannsburg mit der „Winzertafel am Weinberg“ zu.