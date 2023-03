Breitenbrunn: Bunte Mehrheit im Gemeinderat

Werbung

Bei der Gemeinderatssitzung in Breitenbrunn stand unter anderem der Rechnungsabschluss an der Tagesordnung. Der Kassastand der Gemeinde beträgt demnach 1.749 396 Euro, ein Plus von 208.503. Dem gegenüber stehen Schulden von 46.000 Euro. ÖVP und FPÖ stimmten dem Kassasturz nicht zu, mit einer rot-pink-grünen Mehrheit wurde er dennoch beschlossen. Einstimmig fiel dagegen die Entscheidung für die Generalüberholung des Tanklöschfahrzeug, das damit für weitere Jahre einsatzbereit bleibt, berichtet Bürgermeister Helmut Hareter. Die Ortsfeuerwehr schießt 30.000 Euro zu, 40.000 kommen aus Fördermitteln des Landes. Die übrigen 50.000 Euro übernimmt die Gemeinde.

Im Breitenbrunner Gemeinderat sind die Mehrheitsverhältnisse besonders volatil. Die Bürgermeisterpartei SPÖ braucht für Beschlüsse mindestens eine weitere Fraktion auf ihrer Seite. Vertreten sind SPÖ (10 Mandate), ÖVP (6 Mandate), Neos (3 Mandate), Grüne und FPÖ (je 1 Mandat).

