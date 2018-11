Zum derzeitigen Zeitpunkt hat kaum jemand mit dem Rückzug von Günter Kovacs, dem 2. Vizebürgermeister in Eisenstadt, gerechnet. „Das kam für mich total unerwartet“, lässt SPÖ-Bezirksgeschäftsführer Ivan Grujic wissen.

Kovacs bleibt im Landtag

Der Rücktritt von Kovacs sorgte für einigen Gesprächsstoff. So hält sich derzeit hartnäckig das Gerücht, dass er in den Bundesrat nach Wien wechseln wird. Auf die Frage, was an den Gerüchten dran sei, meint Kovacs kurz: „Das kann ich weder bestätigen noch dementieren.“ Günter Kovacs, der fast zehn Jahre lang Vizebürgermeister von Eisenstadt war, legt bis Ende Februar 2019 das Vizebürgermeisteramt als auch den Stadtparteivorsitz in der SPÖ Eisenstadt aus persönlichen Gründen zurück. Im Landtag wird er weiterhin als Mandatar vertreten sein. Auf Nachfrage der BVZ verwies Kovacs auf die aktuelle SPÖ-Aussendung und dass der Rückzug aus persönlichen Gründen geschah.

„Mehr möchte ich dazu aber nicht sagen“, stellte Kovacs fest, der seinen Nachfolgern eine geordnete Stadtpartei übergeben möchte. Als mögliche Nachfolger werden derzeit Lisa Vogl und Bernd Weiß gehandelt. „In einer Klausur wird in den nächsten Wochen entschieden, wie es mit der SPÖ Eisenstadt weitergeht“, so Kovacs.