Im Juni feiern die Musikvereine Wulkaprodersdorf, Klingenbach und Siegendorf ihr 40-jähriges Jubiläum. Den Anfang des Feierreigens macht der Jugendmusikverein Wulkaprodersdorf, den Johann Dragschitz und Gerhard Glavanits gründeten.

Nachwuchs wird gesucht

Seither ist viel passiert: Zahlreiche Auftritte, Musikerausflüge und seit 1981 erfolgreiche Teilnahmen an Wertungsspielen haben dazu geführt, dass „in den Reihen der Musiker sehr gute Freundschaften entstanden sind“, erzählt Sabine Hoffmann vom Verein. So wurde mit viel Einsatz der Musiker ein Vereinshaus gebaut und 2001 eingeweiht.

Nachwuchs wird aber gesucht: „Wir sehen das Projekt der Bläserklasse der Zentralmusikschule Eisenstadt als Chance, zukünftig mehr Jugend in den Verein zu holen“, so Hoffmann.

Dabei lernen Kinder der Volksschule ein Instrument und spielen von Anfang an im Orchester. Musikalisch will man sich daher auch neu orientieren, deshalb sucht der Verein einen neuen Kapellmeister. „Vor allem die Kameradschaft, der Spaß am Musizieren und der Gedanke ,Gemeinsam sind wir stark´ motivieren uns“, sagt sie.

Ein Highlight des Fests am Wochenende ist das „Revival“: Ehemalige Mitglieder, die teilweise seit Jahren kein Instrument mehr in der Hand hielten, spielen am Sonntag um 15 Uhr ein paar Stücke.