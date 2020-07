Jungstorch fiel aus Nest .

Beim Weingut Just in Rust fiel ein junger Storch bei der Fütterung aus dem Nest und blieb mit einem verletzten Flügel am Dach liegen. Beim Weingut verständigte man den Storchenverein, der gleich zur Stelle war und den Jungstorch vom Dach in eine Pflegestation brachte.