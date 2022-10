Stagl muss in die Stichwahl

Werbung

Vom Stimmenverhältnis scheint das Kräfteverhältnis klar: Mit 46,9 Prozent hat der Amtsinhaber Gerold Stagl (SPÖ) mehr als doppelt so viele Stimmen erhalten wie sein Herausforderer Georg Seiler (ÖVP). Entscheidend werden aber die Wählerbewegungen der anderen Fraktionen. Wahlempfehlungen gibt es keine, „außer die, vom Wahlrecht Gebrauch zu machen“, so Christian Ries von der FPÖ. Das Forum Zukunft Rust spricht sich ebenfalls nicht offen für einen Kandidaten aus.

Bürgermeister Stagl hofft bei der dritten Wahl in vier Wochen weiter auf hohe Wahlbeteiligung, besonders bei der eigenen Wählerschaft. „Wir haben in den letzten fünf Jahren viel umgesetzt, Rust hat sich hervorragend entwickelt. Die Ruster kennen mich und wissen, ich bin für sie da“, rührt Stagl die Werbetrommel und verweist auf seine 25 Jahre Erfahrung in der Kommunalpolitik.

Herausforderer Georg Seiler darf sich aber ebenfalls Chancen ausrechnen. Mit Ehrlichkeit, Respekt und Handschlagqualität“ will er „keine Versprechungen abgeben, die dann nicht gehalten werden können. Zusammenarbeit sei „aufgrund der neuen Verhältnisse im Gemeinderat notwendig“. Seiler will künftig „ein gutes Miteinander und die Bevölkerung in wesentlichen Entscheidungen einbinden.“

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.