Im Rahmen des Ab-Hof-Verkaufs gibt es am Sonntag im Weingut auch Christbäume zu kaufen. Zudem hat Familie Schreiner ein Weinpaket geschnürt, der Erlös geht ebenfalls an den Verein, der Familien mit Kindern aus dem Autismus-Spektrum unterstützt. „Außerdem spielen wir heuer Christkind und stellen Bäume und Wein im Bezirk Eisenstadt-Umgebung kontaktlos zu“, so die Winzer. Der Ab-Hof-Verkauf ist am Sonntag von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Das traditionelle Wei(h)nachterln des Donnerskirchner Weinquartetts findet in diesem Jahr online statt. Dazu kann man kann sich ein Wei(h)nachteln-zu-Hause-Paket bestellen. Auch der karitative Charakter der Veranstaltung bleibt erhalten: Pro Paket werden 30 Euro an Licht ins Dunkel gespendet. Bestellung unter www.weinquartett.at oder telefonisch unter 02683 - 8550.