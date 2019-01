Zahlreiche Teilnehmer – laut den Veranstaltern rund 150 – fanden sich am vergangenen Samstag bei einer Kundgebung am Ruster Rathausplatz ein, um gegen eine geplante Umwidmung am Ortsrand mobil zu machen. Ein Areal hinter dem SeneCura Sozialzentrum – mitten in den Weingärten – soll in Bauland umgewidmet werden.

Mehrere Winzer rund um Herbert Triebaumer und Gernot Schreiner befürchten eine Zersiedelung der Stadt, eine Entwertung der benachbarten Weingärten sowie Konflikte mit künftigen Hausbesitzern und haben bei der Stadtgemeinde Einspruch dagegen erhoben ( wir hatten über den Protest berichtet, siehe hier und unten).

Geplant. Das rot unterlegte Gebiet hinter dem SeneCura Sozialzentrum soll in Bauland umgewidmet werden. Die Winzer halten hingegen den „Greiner Spitz“ (gestreift) für geeigneter. | Grafik: ZVg

Als Alternative schlagen sie den Greinerspitz – ein Areal direkt gegenüber dem fraglichen Gebiet – vor. Hier hat Bürgermeister Gerold Stagl (SPÖ) aber Einwände: „Schon vor Jahren wollte ich am Greinerspitz ein Baugebiet. Das scheiterte damals aber an Grundbesitzern.“

Stagl sucht Diskussion mit Winzern

FPÖ-Gemeinderat und Abgeordneter Christian Ries unterstützt indes den Widerstand der Winzer und hat ebenfalls einen schriftlichen Einspruch eingebracht: „Es scheint mir nicht unterstützenswert, einen Straßenzug an der Peripherie zu errichten, wodurch maximale Erschließungskosten und unnötige Eingriffe ins Landschaftsbild entstehen“, erklärt Ries: „Eine Stadterweiterung greift unmittelbar in die Lebensverhältnisse der Bevölkerung ein. Daher wäre es angemessen gewesen, die beabsichtigte Erweiterung entweder im Wege des Gemeinderates, oder im Wege einer Bürgerversammlung zu besprechen und erst dann eine Änderung ins Auge zu fassen.“

Bürgermeister Stagl stellte nun in einem Brief an die Winzer klar, dass „vorab zu diesem Thema keine Beschlüsse im Gemeinderat bis zur endgültigen internen Klärung gefasst werden“. Er hat die Winzer sowie alle, die sich auf der Unterschriftenliste eingetragen haben, für den Donnerstag dieser Woche zu einer Diskussionsveranstaltung in den Seehof eingeladen, um gegenseitige Argumente zu besprechen.