Weinpakete für die Hochwasser-Opfer .

Die Ruster Winzer zeigten sich einmal mehr solidarisch: Im Rahmen der Aktion „solidAHRität -Winzer für Winzer“ spendeten die Weingüter Schreiner, Conrad, Kraft, Hammer, Feiler-Artinger und Schröck jeweils 60 Flaschen Wein, der nun in Paketen verkauft wird. Der Reinerlös aus dem Verkauf kommt den Weingütern in Deutschland zu Gute, die vom Hochwasser betroffen sind. Bestellungen an: info@st-antony.de