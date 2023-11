Rust Winzer öffneten Keller, Höfe und unzählige Flaschen Wein

Zum Start am Freitag wollte das Wetter nicht so recht mitspielen, am Samstag war dann fast überall volles Haus. Für den Ruster Tourismus ist das Event zwischen den Weinschätzen im Herbst und der beliebten Adventmeile ein wichtiger Termin in der sonst eher ruhigen Zeit des Jahres - wie sich auch an den guten Besucherzahlen und dem bunt gemischten Kennzeichen-Mix auf den Parkplätzen zeigte. Die Winzer freuten sich über zahlreiche Besucher, die Gäste über die Vielfalt in den Weinkellern und die Touristiker über zusätzliche Übernachtungen - ein Erfolgsevent auf ganzer Linie.