EZE – Das Shoppingerlebnis an der Ruster Straße baut aus

2022 war für UNIQA sehr erfolgreich: Prämienvolumen von 188,7 Mio. Euro (2021: 177,7) bedeuten ein Plus in allen Sparten.

„Herausfordernde Zeiten beeinflussen natürlich auch die Finanzbranche – die Versicherungswirtschaft hat sich in der Vergangenheit und auch in der aktuellen Situation immer als resiliente und verlässliche Partnerin bewiesen. Wir bei UNIQA haben es uns zum Ziel gesetzt, nicht nur die finanziellen Folgen von Krankheit, Schaden und Verlust abzuwenden oder zu mildern, sondern den Wohlstand und vor allem die Gesundheit unserer Kund:innen zu verbessern

– also in Summe für ein besseres Leben zu sorgen“, so Peter Humer, Vorstand Kunde & Markt Österreich UNIQA Insurance Group AG und betont die Wichtigkeit der Präsenz in den Regionen: „Wir begleiten unsere Kund:innen durch ihr ganzes Leben – eine persönliche Vertrauensbeziehung ist dabei grundlegend. Deshalb sind wir im ganzen Land präsent, was uns nicht nur zu einer großen, sondern auch zu einer sicheren Arbeitgeberin macht – auch in ländlichen Regionen.“

Ein kräftiger Prämienzuwachs wurde in der Gesundheitsversicherung verzeichnet. Mit einem Plus von 4,1 Prozent konnte UNIQA ihre Prämieneinnahmen im Burgenland auf rund 21,2 Mio. Euro erhöhen ihren Marktanteil auf rund 44 Prozent steigern. In der Schaden- und Unfallversicherung betrugen die Prämieneinnahmen 2022 rund 103,7 Mio. Euro (+ 5,8 Prozent), in der Lebensversicherung steigerten sie sich auf rund 63,7 Mio. Euro (+ 7,5 Prozent).

Der UNIQA-Tower ist eines der markantesten Gebäude der Ruster Straße. Foto: zVg Uniqa

Mit rund 29 Prozent Marktanteil ist UNIQA die führende Versicherung im Bundesland. Mehr als 170 Mitarbeiter:innen und Partner:innen betreuen an insgesamt 24 Standorten rund 161.000 Kund:innen. „Die Menschen sehnen sich nach Sicherheit, sie wollen für sich und ihre Lieben vorsorgen, vor allem die Gesundheit und das Eigenheim stehen dabei im Mittelpunkt“, erklärt Herbert Kaiser, UNIQA Landesdirektor im Burgenland, die Entwicklung.

Die Schadens- und Leistungszahlungen von UNIQA Burgenland betrugen im Jahr 2022 insgesamt rund 156,4 Millionen Euro. „Das bedeutet, dass wir im Burgenland durchschnittlich rund 600.000 Euro pro Werktag an unsere Kund:innen ausbezahlt haben“, veranschaulicht Herbert Kaiser die Leistungen für burgenländische Kund:innen von UNIQA.

Investitionen in das Ökosystem GesundheitUNIQA ist nicht nur die führende private Gesundheitsversicherung im Burgenland, sondern mit rund 45 Prozent Marktanteil in ganz Österreich. Rund 1,4 Millionen Menschen vertrauen UNIQA bei der privaten Gesundheitsvorsorge.

Neben den Versicherungsprodukten umfasst das Ökosystem Gesundheit von UNIQA die privaten Akutspitäler der PremiQaMed Group und auch das österreichweite LARA Netzwerk mit mittlerweile 380 Gesundheitsdienstleistenden, die mit UNIQA zusammenarbeiten.

Die LARA Partner:innen garantieren eine rasche Terminvergabe und nehmen sich ausreichend Zeit für die gesundheitlichen Anliegen, auf Wunsch auch via Videokonsultation. Ziel ist es, dass UNIQA Kund:innen durch die österreichische Gesundheitslandschaft begleitet werden, mit möglichst kurzen Wegen, und sie dabei optimal betreut werden. Einen weiteren wichtigen Bereich des Ökosystems stellt die betriebliche Gesundheitsvorsorge dar.

Hier steuert UNIQA mit „Mavie“ insgesamt die Marktführerschaft an, bei der mentalen Gesundheitsvorsorge in Betrieben ist ihr das bereits gelungen. Das Gesundheitsangebot von Mavie steht heute bereits 120.000 Mitarbeiter:innen in 150 Unternehmen österreichweit zur Verfügung.Investition in Standorte und Erweiterung des TeamsEine Landesdirektion, vier ServiceCenter und 19 selbstständige Vertriebsstandorte im Burgenland – UNIQA legt großen Wert auf die Nähe zu ihren Kund:innen.

Dementsprechend wird auch in die Standorte investiert: Am 25. April wurde die neue Landesdirektion Burgenland im Beisein von prominenten Vertreter:innen aus Wirtschaft, Kultur, Kirche und Politik feierlich eröffnet; die Übersiedelung fand bereits Ende Februar beziehungsweise Anfang März statt. Gleichzeitig übersiedelte auch das ServiceCenter Eisenstadt inklusive Kfz-Zulassungsstelle an die neue Adresse. In Oberwart werden Kund:innen schon seit Jänner im neuen ServiceCenter begrüßt.

Das Gebäude der neuen Landesdirektion besticht durch eine moderne, durchdachte Architektur: Neben kostenlosen Kund:innen-Parkplätzen vor dem Gebäude und modernster Technikausstattung punkten die Räumlichkeiten von UNIQA mit einer Fläche von rund 765m² mit genügend Raum für vertrauliche Kundengespräche.

Ein Working-Café bietet den Mitarbeiter:innen eine willkommene Abwechslung und einen Ort für Begegnung und Austausch, zwei modular gestaltbare Schulungsräume kommen den individuellen Bedürfnissen im Arbeitsalltag entgegen. Bei der neuen Landesdirektion wurde großen Wert auf Nachhaltigkeit gelegt: Geheizt wird über Fernwärme, am Dach wurde zusätzlich eine Photovoltaikanlage installiert.

Um den Strom-, Wärme- und Wasserverbrauch zeitaktuell überwachen und somit laufend optimieren zu können, wurde das UNIQA Energiemonitoring-System implementiert. „UNIQA hat es sich in Österreich zum Ziel gesetzt, bis 2040 klimaneutral zu werden. Auch im Burgenland leisten wir dazu unseren Beitrag und arbeiten laufend an der Optimierung unserer Energieeffizienz in der eigenen Betriebsführung“, erklärt der Landesdirektor Kaiser stolz.

Investiert wird allerdings nicht nur in Standorte, Herbert Kaiser und sein Team sind auch 2023 wieder auf der Suche nach Lehrlingen und Kundenberater:innen für das ganze Burgenland!