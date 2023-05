Renommierte Weingüter im Schloss Esterházy

Vollbild

Das Weingut Feiler-Artinger um Kurt (r.) und Katrin (l.) Feiler begeisterte das Publikum Die Großhöfleiner Winzerinnen Heidi und Christina Kollwentz. Erich Giefing mit Tochter in bester Laune in den Prunkräumen von Schloss Esterházy. Das Weingut Igler stieß auf reges Publikumsinteresse. Der Landessüden war durch das Weingut Krutzler vom Eisenberg in Deutsch-Schützen vertreten. Alexander Leberl machte die Gäste mit seinem Peccatum die Verkoster zu Sündern. Die Weingüter Ernst Triebaumer und Umathum harmonierten. Bei Alt-Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein war der Name nicht Programm. Edler Wein in edlen Gemäuern - etwa vom Weingut Gesellmann aus Deutschkreutz. Im Bild Chefin Silvia Gesellmann. Weinprominenz: Auch Weinakademie-Chef Josef Schuller, das Weintourismus-Duo Herbert Oschep und Andreas Liegenfeld, Alt-LK-Präsident Paul Rittsteuer und Weinbauschul-Direktorin Eva Ackerl. Laura Petrei und Emily Kriegler aus der 4. Klasse des Pannoneums Neusiedl kümmerten sich um den Service. Das Weingut Kerschbaum aus Horitschon stand dem Fachpublikum Rede und Antwort. Auch das Panorama vom Schloss-Balkon hinterließ einen bleibenden Eindruck.

