In der darauffolgenden Nacht gelangten die Täter durch Aufzwängen von Fenstern in die Räumlichkeiten einer Schule und zweier Büros. In allen Fällen wurde nichts gestohlen. Es entstand lediglich Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Tatortbeamte des Bezirkes Eisenstadt führten die Spurensicherung durch. Die Ermittlungen laufen.

