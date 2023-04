Safety-Tour 2023 VS Leithaprodersdorf hatte bei Vorbewerb die Nase vorne

Lesezeit: 2 Min BR BVZ Redaktion

Die siegreiche Klasse mit Klassenlehrerin Jessica Bezzegh (2.R.l.). Foto: zVg

M it einem ersten Vorbewerb in Zillingtal startete am vergangenen Dienstag die Safety-Tour 2023. 16 Klassen mit über 260 Kindern traten dabei an. Den Sieg holte sich die „VS Leithaprodersdorf 4“ vor der „VS Draßburg 4“.