„Saint Patrick's Day“ Irischer Feiertag färbte Eisenstadt ganz in Grün

Markus Kaiser

Die Golden Boys rund um ORF-Star Christian Hofmann spielten am Saint Patrick's Day im St. Martin's Arms, dem legendären Pub von Helmut Karner am Oberberg, groß auf. Foto: BVZ, Thomas Hottwagner