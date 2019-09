BVZ

Der Katerstein ist der direkte Weg für Wanderer aus Kleinhöflein oder dem Oberberg hinein in den Wald des Leithabergs. Wegen der vielen Bauprojekte in der Stadt, achten diese ganz genau auf die Veränderungen in der Natur. So fragten die BVZ gleich mehrere Wanderer und Spazierengeher, ob hier (siehe Bild) denn nun eine Straße gebaut werden würde. Die BVZ hat bei der Stadtgemeinde nachgefragt.

Jetzt kennt der das Frage-Format der BVZ schon, Baudirektor Werner Fleischhacker. Der lacht nur: „Nein, hier wird keine Straße gebaut. Das Wegerl, das hier in den Wald führt, hatte schon so ausgefahrene Spuren, dass selbst Forstarbeiter mit Traktor und Jeep stecken geblieben sind. Wir haben das Stück lediglich begradigt und ausgeschnitten.“

Asphaltiert wird also nichts, die Natur bleibt so erhalten wie die Eisenstädter sie lieben.