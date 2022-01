Müllendorfer Turngerätefabrik mit 3 Millionen Verbindlichkeiten

Im Insolvenzverfahren über die Erste österreichische Turn- und Sportgerätefabrik J. Plaschkowitz hat am Montag am Landesgericht Eisenstadt die Prüfungs- und Sanierungsplantagsatzung stattgefunden. Die Gläubiger haben den Sanierungsplan, der 40 Prozent in drei Raten innerhalb von zwei Jahren vorsieht, angenommen, teilte der KSV1870 mit.

"Dem Sanierungsplan war aus Gläubigersicht der Vorzug zu geben, da das Unternehmen somit erhalten werden konnte und die Gläubiger auf ihre jeweilige Insolvenzforderung eine namhafte Sanierungsplanquote zurückerhalten", so Peter Stromberger vom KSV1870. Insgesamt wurden 157 Gläubigerpositionen in der Höhe von rund 3,9 Mio. Euro angemeldet. Beim Sanierungsplan zu berücksichtigen sind nach aktuellen Berechnungen Verbindlichkeiten in der Höhe von rund 3 Mio. Euro.

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren