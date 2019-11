Am 26. Juni 2019 übernahm Generalmajor Reinhard Trischak das Kommando über die EUFOR-Truppe (die BVZ hatte berichtet). Für den aus Eisenstadt stammenden Offizier ist es der zweite Auslandseinsatz. Er ist seit 1981 beim Österreichischen Bundesheer und war unter anderem von 2006 bis 2008 in Brüssel im EU-Militärstab tätig. Österreich hat unter der Führung von Generalmajor Trischak bereits zum achten Mal in Folge das Kommando über die EU-Mission.

Am vergangenen Wochende bekam Trischak Besuch aus seiner Heimatgemeinde. Eine Delegation rund um Bürgermeister Thomas Steiner und Vizebürgermeister Istvan Deli besuchte die Truppe in ihrem Lager in Bosnien und Herzegowina.

Süßer Gruß aus der Heimat

Aber nicht nur Kommandant Trischak ist Burgenlands Friedens-Beitrag: Derzeit sind sieben burgenländischen Soldaten bei der EUFOR-Mission aktiv. Ihnen hatte die Delegation mit den „Haydngulden“ einen süßen Gruß aus der burgenländischen Landeshauptstadt im Gepäck.

„Österreich leistet einen wesentlichen Beitrag zum Frieden in Europa und stellt mit über 300 Soldaten das größte Kontingent der EUFOR-Mission. Dass ein Eisenstädter das Kommando über die gesamte Mission hat, freut mich natürlich besonders. Ich wünsche Reinhard Trischak auch weiterhin viel Erfolg und Soldatenglück für seine Aufgabe“, so Steiner.