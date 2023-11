Brauchtum lebte auf beim Sautanz im Weingut Reichardt

Es gibt sie noch, die burgenländische Tradition des Sautanzes. Zwar nicht mehr oft, aber wenn ein Sautanz stattfindet, ist der Andrang unglaublich. So auch an diesem Samstag in Donnerskirchen am Hofe der Familie Reichardt. Es ist eine gemeinsame Veranstaltung der Winzerfamilie, welche die Räumlichkeiten und den Wein zur Verfügung stellt, der Sautanz-Musi Band, der Gordon Highlander, die sich um den Ausschank kümmern und der Familie Spreizenbarth. Letztere ist für die Kulinarik zuständig. Als Bauer vermarktet Herr Spreizenbarth seine eigenen Produkte und so durften sich an die 600 Gäste über Blunzen, Krenfleisch, Würstel, Leber und Co freuen. Um zehn Uhr am Vormittag startete die Veranstaltung und es war Mitternacht, als die letzten Gäste glücklich und satt nach Hause gingen.

Der Höhepunkt war die Weinsegnung des ersten Jungweines des Jahres. Diakon Hermann Pfalz durfte diesen feierlichen Akt übernehmen.

Einladung zum Blasmusik-Musical „Blosical“

Für die Musik zum Sautanz sorge auch d'originale Sautanz-Musi aus Donnerskirchen. Alois Rohrer ist dort nicht nur Musikant, sondern ist auch Brauchtumspfleger und wurde dafür schon 2015 vom Hianzenverein für seine Verdienste um die Mundart ausgezeichnet. Sein nächster Streich: Er hat ein „Blosical“, also ein Blasmusik-Musical geschrieben, für das Gerhard Lang aus seinen Gedanken Verse in burgenländischer Mundart gemacht hat.

Bürgermeister Johannes Mezgolits betont die Bedeutung seines Engagements: „Wenn ich die Kinder heutzutage wie Deutsche reden höre, habe ich schon Sorgen, dass es unserer Mundart irgendwann wie dem Burgenlandkroatischen gehen könnte: Eine Generation versteht es zwar noch, aber spricht es nicht - und in der Generation drauf geht dann beides nicht mehr. Lieder sind da eine wichtige Form, die Mundart zu lernen und zu reden.“

Am 12. November wird das Blosical in Donnerskirchen aufgeführt, am 24. in Mörbisch und am 1.12. in Antau.