Weiberkomitee Mörbisch spendete 2.600 Euro für Jugend und Hunde

Das Weiberkomitee Mörbisch um Julia Fischl, Melanie Österreicher-Trimmel und Anita Schindler organisierte heuer, nach zwei Jahren pandemischer Ruhe, wieder den traditionellen Faschingsumzug am Faschingsonntag und den Weiberball am Rosenmontag.

„Dank der großzügigen Unterstützung vieler Mörbischer Betriebe, zahlreicher Teilnehmer und Besucher beim Faschingsumzug, vieler Gäste und Gönner beim Weiberball sowie der Spende von Gerhard Selucky von der Labestation in der Hauerstraße“ kamen die Frauen auf einen Spendenbetrag von 2.600 Euro, berichtet das Trio.

Die Summer soll zu gleichen Teilen an die Feuerwehrjugend Mörbisch und an die Österreichische Rettungshundebrigade - Staffel Mörbisch übergeben werden. Vor kurzem überreichte das Weiberkomitee den Scheck an die Hilfsorganisationen um Jugendbetreuer Patrik Gruber von der FF Mörbisch die Hundeführer der Rettungshundebrigade. Im Anschluss wurde freilich auch mit einem Gläschen Sekt angestoßen.

„Das Weiberkomitee Mörbisch freut sich sehr, mit dieser Spende zwei sehr wichtige Organisationen der Dorfgemeinschaft unterstützen zu können“, so die Frauen abschließend.

