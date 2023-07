Vollbild

FB

Gesichtsbad von Oliver Haidt - mit seinen Fans Oliver Haidt - hingebungsvoll Petra Frey bezauberte in Rot Man spürte das "Seelenfeuer" bei Petra Frey Eine schöner als die andere: Petra Frey und Simone Andy Borg - fesch wie eh und je Silvio Samoni begeisterte die Massen mit "Mama Leone" Matthias Reim zeigte groß auf Matthias Reim rockte zu "Ich hab geträumt von dir" Backstage Auf diesen Anblick hatte die Männerwelt von Mörbisch gewartet Alle Männer warteten sehnsuchtsvoll auf Melissa Naschenweng Melissa - glücklich über ein paar Blümchen eines Fans Nik P. - was für ein Auftritt! Wie immer bildhübsch - Petra Frey Oliver Haidt in Action Petra Frey und Simone mit Fan Beautiful - Petra Frey und Simone beim Abba-Medley Melissa Rockte mit ihrem "Bergbauernbuam" Nik P. versprach "100 Mal" Melissa beherrschte ihrer Ziehharmonika Petra Frey und Simono - Hollywood war gestern! Blondine Melissa Naschenweng vor ihrem Auftritt Semino Rossi schwor: "Aber dich gibt's nur ein Mal für mich" Simone und Charly Brunner im Duett Matthias Reim Melissa Naschenweng in Action Die Sterne im Publikum Pink Mörbisch! Volles Haus Musikmanager Walter Egle - heiß begehrt von der Damenwelt Oliver Haidt - nicht publikumsscheu Melissa beherrschte ihrer Ziehharmonika Nik P. versprach "100 Mal" Melissa Rockte mit ihrem "Bergbauernbuam" Vickerl als Hahn im Korb Was für eine Gaudi! Bezirkspolizeikommandant Günther Hauer und Kurt Pavitsits bewachten Matthias Familie Dremmel - ganz nah bei der Bühne Nina (BVZ) und Walter Egle So süß! Vielleicht auch ein Auftritt? Daniela, Sabrina, Alexandra Julia, Marlene, Heidi und Michaele - black and white Das Team vom Harley-Charity-Club Gut behütet - Jasmin und Rene Nicole und Sonja genoosen ihren Aperol Das Trio: Magdalena, Brigitte, Irene Farbenprächtig: Christine, Susanne, Brigitte Hermine und Anita im Glück Brigitte Losschmidt, Maria Schmidt, Helga Barilich und Ilse Denk - treue BVZ-Leser Ingrid und Andreas Wolfmeier Franz und Monika Spitaler hatten Spaß mit ihren Freunden Gabi und Franky Alle warteten auf Nico Simone und Charly Brunner im Duett Charly Brunner begleitete Simone mit heißem Gitarrenklang Gerhard, Christian und Reinhard warteten auf Melissa Naschenweng Bella - belissima! Bernhard Prink "setzte auf Sieg" Andy Borg sang "Die berühmten drei Worte" Silvio Samoni ließ mit "O sole mio" die Sonne aufgehen Darf's ein Schluckerl sein? So charmant geht Wein ... Alfons Haider bei seiner Begrüßung Nina, (BVZ) Dieter Baier und Simone Katzlinger - sammelten für Menschen mit Muskelerkrankungen (Harley-Tour) Sabine Wachtfeitl und Martin H. - einsatzbereit Sexy - Melissa Nachenweng In Vorfreude waren Angelika und Michaela Silvio Samoni fragte: "Perfavore, zu dir oder zu mir?" Bernhard Prink träumte vom "Blonden Wunder" Gentleman Semino Rossi Unschlagbar:"Volare", interpretiert von Semino Rossi Matthias Reim - Man in Black des Abends

1 /91