Rust am See: Erfolgreiches Pilotprojekt mit einem „Aber“

„Die Saison ist gerettet“, jubelte Bürgermeister Gerold Stagl vergangene Woche bei einer Pressekonferenz im Ruster Katamaran. Die Schlammsaugarbeiten, mit denen im Rahmen eines Pilotprojekts in der Ruster Bucht die Möglichkeiten ausgelotet werden sollten, stimmt den Ortschef zufrieden.

„Punktuell wurden 11.000 Kubikmeter Schlamm aus der Bucht in ein Absetzbecken abgesaugt. 90.000 Euro wurden dafür in die Hand genommen. In Relation dazu, was der Schaden hätte sein können, ist das nichts“, so Stagl.

Großes Aber: Arbeiten nur lokal erfolgreich

„Die neu gegründete Seemanagement GmbH zeigte sich im Seebad der Freistadt Rust besonders aktiv und erfolgreich“, spart auch Landesrat Heinrich Dorner nicht mit Lob für das Pilotprojekt. „Nach ersten Schlammentfernungsarbeiten können wieder verschiedene Wassersportarten ausgeübt werden. Wir müssen nun rasch alle Interessensvertreter vereinen und verschiedene Hebel in Bewegung setzen um eine Erhaltung und nachhaltige Nutzung des Lebensraums Neusiedler See sicherzustellen.“

Gesaugt wurde in Rust nur lokal, nämlich bei den Anlegeplätzen zwischen Katamaran und Burgenländischem Yachtclub (BYC). Dort zeigten die Arbeiten Wirkung, wie auch einige Segler berichten. Die Wassertiefe sei dort nun knapp ein Meter — zuvor war bereits an einigen Stellen der Boden zu sehen, was beim trüben Wasser des Neusiedler Sees kein gutes Zeichen ist.

Nur sind die Arbeiten eben nur lokal erfolgreich. bei den Anlegeplätzen zwischen Feuerwehr und Seebad sieht die Lage anders aus. Regelmäßig werden Boote aus dem Wasser gehoben, da sie sonst Gefahr laufen, im Schlamm aufzusitzen und vor dem Winter nicht mehr aus dem Wasser zu bekommen wären. Für diese Boote haben die Schlammsaugarbeiten keineswegs die Saison gerettet. Die Anlegeplätze dort sind so spärlich gefüllt wie sonst im Spätherbst.

BYC: „Die Saison ist gelaufen“

Ist die Saison also gerettet? Der Burgenländische Yacht Club (BYC) sieht „die Sache ein bisschen anders“, erklärt Pressesprecher Peter Czajka und findet harte Worte: „Die Saison ist gelaufen.“ Dem Bürgermeister liege wohl vor den Wahlen daran, das Projekt als Erfolg zu verkaufen. Für den BYC hätten die Arbeiten jedenfalls nichts gebracht: „Wir haben bei den Anlegeplätzen bestenfalls eine Wassertiefe von 20 Zentimetern. Die Segelboote sind bereits alle an Land, nur kleine Motor- und Ruderboote sind noch im Wasser.“

Für den BYC auch wirtschaftlich ein Problem. Der Gastronomie-Betrieb hat wegen der geringen Auslastung nur noch am Wochenende geöffnet. „Viele Mitglieder sagen uns, sie durchtauchen das heurige schwache Jahr aus Solidarität zum BYC. Für nächstes Jahr befürchten wir aber leider eine Austrittswelle“, schildert Czajka nach einem Besuch im Club nicht gerade optimistisch.

Für nächstes Jahr könnte eine großangelegte Schlammsaugung allerdings Besserung bringen, hofft auch Czajka. Denn „draußen am See ist an den meisten Stellen genug Wasser zum Segeln —nur kommt man dort eben nicht hin.“

Stagl: „Bleibe dabei: die Saison ist gerettet“

Der Ortschef entgegnet den Kritikern: „Die Aktion war ein Pilotprojekt um die Möglichkeiten auszuloten und nur lokal angelegt. Im Herbst sollen großflächige Arbeiten, koordiniert von Landesseite, folgen.“ Dass die Saison für die BYC-Segler gelaufen ist „mag sein. Das hängt aber auch mit der Bootsgröße zusammen. 30 Fuß lange Boote sind am Neusiedler See generell falsch, das sollten auch die Segler wissen.“

