Flucht auf A3: Jetzt auch Hintermann verurteilt

Als Geisterfahrer war ein 25-jähriger Syrer mit 21 Flüchtlingen im Laderaum am 4. Oktober 2022 auf die A3 gerast. Zuvor hatte er der Polizei eine halsbrecherische Verfolgungsjagd geliefert, nachdem die Beamten versucht hatten, ihn bei Klingenbach aufzuhalten.

Der 25-Jährige wurde verhaftet und im Dezember 2022 zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Er belastete einen weiteren Beteiligten schwer. Dieser Mann, ein 34-jähriger Syrer, der seit 2014 in Deutschland lebt, wurde im Februar 2023 verhaftet und stand am 4. Juli 2023 vor Gericht.

Zum „Partymachen“ nach Budapest gefahren

Zum „Partymachen“ sei er Anfang Oktober 2022 nach Budapest gefahren, behauptete der 34-Jährige. Spontan und zufällig sei er dann aufgefordert worden, als Begleitfahrer in seinem BMW einen Schleppertransport zu unterstützen.

Er sei, so der Angeklagte, nicht dabei gewesen, als die 21 Flüchtlinge an der ungarisch-serbischen Grenze in den Renault Traffic gepfercht wurden. 0,17 Quadratmeter seien jeder Person zur Verfügung gestanden, hielt ihm die Staatsanwältin vor.

„Sie lagen auf engstem Raum, teilweise übereinander, und bekamen schwer Luft“, schilderte sie das fünfstündige Martyrium.

Dieses steigerte sich ins Unerträgliche, als bei Klingenbach die Verfolgung durch die Polizei begann.

„Sie sagten, fahr' weiter, du schaffst es“

„Sie sagten, fahr' weiter, fahr' weiter, du schaffst es“, erinnerte sich der bereits verurteilte Schlepper an die Aufforderungen seiner im sicheren Begleitfahrzeug sitzenden Komplizen. Diese sollen auch davon gesprochen haben, dass die Polizisten „geschmiert“ worden seien.

„Ich fuhr weiter und bekam dreieinhalb Jahre“, so der 25-Jährige weiter. Der 34-jährige Angeklagte habe „sein Leben zerstört“.

Dafür wollte der in Deutschland lebende Syrer nicht die Verantwortung übernehmen. Es sei nicht wahr, dass er den 25-Jährigen angeworben habe, wie es dieser geschildert hatte.

„Er tauchte in der Werkstatt auf, wo ich arbeitete, und bot mir an, dass ich von der serbischen Grenze bis zur österreichischen Grenze fahre“, erzählte der 25-Jährige über seinen Komplizen. 4.000 Euro hätte er für diese Fahrt innerhalb von Ungarn bekommen sollen.

Doch dann kam alles anders. Statt neun Personen, wie es ihm zuvor gesagt worden war, musste er 21 transportieren. Und nach etlichen Stunden Fahrt bekam er einen Standort in Wien geschickt, den er ansteuern sollte.

Er habe selbst erst in Budapest erfahren, dass es nicht ums Partymachen geht, behauptete hingegen der 34-Jährige. Einer seiner Begleiter habe ihm mitgeteilt: „Wir fahren um fünf Uhr früh nach Deutschland und nehmen illegale Leute mit nach Wien.“

Er habe das Vorausfahrzeug gelenkt, dazu bekenne er sich schuldig, so der Angeklagte. Das konnte er auch schwer bestreiten, weil ihn ein von einer Mautüberwachungskamera aufgenommenes Foto als Lenker zeigt.

Der 34-Jährige wurde wegen seiner Beteiligung an der Schleppertätigkeit zu 30 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt und reagierte sichtlich überrascht auf dieses Urteil.

Dieses ist nicht rechtskräftig - Angeklagter und Staatsanwältin baten um Bedenkzeit.