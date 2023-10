Klingenbach: Kastenwagen mit 37 Personen gestoppt

Am 1. Oktober gegen 12.30 Uhr wollte der Lenker eines Kastenwagens mit ungarischem Kennzeichen an der Grenzkontrollstelle in Klingenbach nach Österreich einreisen.

Dabei wurde festgestellt, dass sich im Kastenwagen insgesamt 37 illegale Migranten befanden, davon waren 11 Minderjährige.

Die Migranten stammten aus Syrien und der Türkei.

Schwangere ins Spital gebracht

Vier Personen klagten über Atembeschwerden, weswegen sie von der Rettung medizinisch versorgt wurden. Eine schwangere Frau war mit ihrem Mann kurzzeitig zur Beobachtung im Krankenhaus Eisenstadt.

Danach wurden die Flüchtlinge zwecks Registrierung und Befragung in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Beim mutmaßlichen Schlepper handelt es sich um einen 30-jährigen afghanischen Staatsbürger.

Polizei: Menschenverachtende Vorgangsweise

Dieser Fall zeige, so die Polizei, die menschenverachtende Vorgehensweise der Schlepperbanden, wenn es auch im gegenständlichen Fall zu keinen schweren Verletzungen gekommen sei.

Seitens der Landespolizeidirektion Burgenland wird darauf hingewiesen, dass die Bekämpfung der Schlepperkriminalität erfolgreich verlaufe: Allein heuer seien bereits 210 der Schlepperei Verdächtige festgenommen worden.

Rückgang bei Aufgriffen um bis zu 63%

Im Vergleich zum Vorjahr habe es in den letzten Monaten beim Aufgriff illegal Einreisender Rückgänge von bis zu 63 % gegeben.

Dies lasse sich, so die Polizei, auch auf viele polizeiliche Maßnahmen zurückführen: Dazu zählen die Durchführung von Schwerpunktaktionen, auch in Kooperation mit der ungarischen Polizei im Rahmen der Operation FOX, die Verstärkung der Kräfte vor Ort in den besonders betroffenen Bezirken, sowie der Einsatz von Drohnen und anderem technischem Gerät.

Eine ständige Neubewertung der Lage sei dabei besonders wichtig. In der kommenden Woche seien wieder Gespräche seitens der Landespolizeidirektion mit betroffenen Bürgermeistern vorgesehen.