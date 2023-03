Müllendorf: Taxler mit Flüchtlingen erwischt

Ein 60-jähriger Taxifahrer mit Wohnsitz in Wien musste sich vorige Woche am Landesgericht Eisenstadt verantworten. Von Mai bis November 2022 hatte er illegal im Land aufhältige Personen transportiert, um seine Spielschulden zu begleichen.

Auf frischer Tat ertappt wurde der in der Türkei geborene Taxifahrer am 23. November 2022. Einer Zivilstreife der polizeilichen Schleppergruppe Wulkaprodersdorf war das Taxi des Angeklagten bereits am Morgen auf der A3 aufgefallen; wegen des Frühverkehrs konnte man es jedoch nicht aufhalten.

Polizei nahm den Taxler bei Müllendorf fest

Am Nachmittag war der Taxler wieder auf der A3 unterwegs und diesmal konnte er auf Höhe Müllendorf gestoppt und verhaftet werden.

Im Auto befanden sich sechs türkische Staatsangehörige, die der Taxifahrer zuvor in Mattersburg hatte einsteigen lassen. Zunächst behauptete der Taxifahrer, es handle sich um „normale Fahrgäste“.

Die sechs Personen waren jedoch, wie sich rasch herausstellte, der deutschen Sprache nicht einmal in Ansätzen mächtig.

Ein Blick in das Mobiltelefon des Taxifahrers zeigte, dass er immer wieder Daten von Standorten übermittelt bekommen hatte, wo er die Flüchtlinge abholen sollte.

Die Aufträge bekam er von einem Mann namens „Müller“

Schlussendlich zeigte sich der Taxifahrer geständig, dass er die Flüchtlinge meistens an der ungarischen Grenze abgeholt habe. Er habe im Auftrag eines ihm nicht näher bekannten Mannes namens „Müller“ gehandelt.

150 Schlepperfahrten soll der Mann insgesamt durchgeführt haben. Durchschnittlich befanden sich drei Personen in seinem Auto, deshalb ging die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der Angeklagte von Mai bis zu seiner Festnahme im November 2022 750 Personen illegal transportierte.

Beim Würfeln hohe Schulden gemacht

Er habe die Schlepperfahrten aufgrund seiner Spielschulden durchgeführt, gab der Taxifahrer vor Gericht an. Mit 40.000 Euro sei er bei privaten Spielcasinos verschuldet, wo er einem Würfel-Glücksspiel nachgehe.

„Ich wusste nicht, dass es eine so schwere Straftat ist“, sagte der 60-Jährige. „Müller“ habe er über die Taxi-Plattformen „Bolt“ und „Uber“ kennengelernt. „Einige Male fuhr er mit mir gemeinsam, dann nahm er über Telefon mit mir Kontakt auf“, berichtete der Angeklagte.

30.000 Euro habe er insgesamt als Fuhrlohn für die Schlepperfahrten bekommen, das Geld sei in seine Spielsucht geflossen. Pro Fahrt habe er zwischen 200 und 700 Euro verdient.

Drei Jahre Haft für den Taxifahrer

Der Taxifahrer wurde zu drei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Jene 30.000 Euro, mit denen er sich zu Unrecht bereichert hatte, muss er an den Staat bezahlen.

Mit den Worten „Ich habe Respekt vor dem Gericht und entschuldige mich sehr!“, nahm der Taxifahrer das Urteil an.

