Schlepper in Hornstein von der Polizei gestellt

Es waren dramatische Szenen, die sich in der Nacht von Freitag auf Samstag abspielten. Ein Schlepper entzog sich beim Grenzübergang Ritzing einer Kontrolle durch Grenzsoldaten. Diese verständigten daraufhin die Polizei, die daraufhin mit mehreren Streifen die Verfolgung aufnahm.

Über die S31 raste der moldawische Staatsbürger Richtung Wien, dabei kam er allerdings nur bis Hornstein. Mitten im Wohngebiet der Marktgemeinde gelang schließlich die Anhaltung, mehrere mit Maschinenpistolen bewaffnete Polizisten nahmen daraufhin den 29-Jährigen fest.

Im Auto befanden sich dabei 14 Männer, 13 davon aus der Türkei sowie ein syrischer Staatsbürger. Alle stellten in Österreich einen Asylantrag.

Vize-Bürgermeister Rainer Schmitl (SPÖ) als Augenzeuge

Hautnah miterleben musste den Großeinsatz dabei auch Hornsteins Vize-Bürgermeister Rainer Schmitl (SPÖ). Er schildert der BVZ die „unglaublichen“ Vorgänge: „Ein großes Polizeiaufgebot hat dabei im Ort den Schlepper gejagt und die Flüchtlinge, etwa 200 Meter von mir entfernt in der Bizonfy Straße, aufgegriffen. Das ganze dauerte ungefähr dreißig Minuten, die Flüchtlinge wurden daraufhin in einer kleinen Verbindungsgasse in einen Bus ,verfrachet'.“ Schmitl sieht dabei auch Ortschef Christoph Wolf (ÖVP) in der Verantwortung: „Bürgermeister Wolf ist gefordert, auf die ÖVP-Bundesregierung einzuwirken, um alle Hornsteiner zu schützen, damit so etwas nicht nochmals passiert."

Vize-Bürgermeister Rainer Schmitl erlebte den Polizeieinsatz hautnah mit. Foto: SPÖ

SPÖ-Landesspitze nutzt Vorfall für Kritik an der Bundesregierung

„Dieser dramatische Vorfall zeigt einmal mehr, dass die Showpolitik von ÖVP-Kanzler Nehammer und ÖVP-Innenminister Karner ohne jegliche Substanz ist, sie haben die Situation nicht im Griff. Kein Wunder, dass die betroffene Bevölkerung verunsichert ist und kein Vertrauen in die Politik der Bundesregierung auch bei diesem Thema hat“, meldet sich auch Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf in der Causa zu Wort. „Der schreckliche Vorfall in Hornstein zeigt wie dramatisch die Situation rund um Schlepper und Flüchtlinge im Burgenland ist und das noch dazu in einer Gemeinde, die nicht Grenzgemeinde ist, sondern inmitten des Bezirks Eisenstadt liegt", so Eisenkopf, die selbst aus der Nachbargemeinde Steinbrunn stammt.

Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf übt Kritik an der Bundesregierung. Foto: SPÖ

Landesgeschäftsführer Roland Fürst zieht dabei auch Bilanz über die Vorfälle mit Schleppern in den letzten beiden Jahren. Dabei seien fünf Menschen ums Leben gekommen, dutzende Menschen wurden verletzt, Schüsse fielen und es kam zu wilden Verfolgungsjagden, wie jener in Hornstein, so Fürst: „Es ist zu befürchten, dass mit diesem Vorfall die Schleppersaison wieder beginnt. Die burgenländische Bevölkerung hat die Nase gestrichen voll und will endlich Lösungen.“

SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst "will endlich Lösungen". Foto: SPÖ

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.