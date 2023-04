Schlüsselübergabe Neuer Pächter für Steinbrunner See-Gastro

Lesezeit: 2 Min Peter Wagentristl

Zsolt Kaiser und seine Familie übernehmen das Restaurant LakeSide am Steinbrunner See als neue Pächter, sehr zur Freude von Bürgermeisterin Isabella Radatz-Grauszer. Eröffnung ist am 28. April. Foto: zVg

F ür das Restaurant LakeSide am Steinbrunner See gibt es seit Donnerstag einen neuen Pächter. Familie Kaiser, die zuletzt einen Gastro-Betrieb in St. Margarethen führte, übernimmt Restaurant und Imbiss am See.