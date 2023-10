Schnapsgenie Kommen der Bischof und der Landtagspräsident zum Schnapsbrenner...

Großhöfleins Pfarrer Damian Pruhs, Bischof Ägidius Zsifkovits und Landtagspräsident Robert Hergovich, Bürgermeisterin Maria Zoffmann, Hausherr Christian Zöchmeister und Gattin Petra bei der Einweihungsfeier. Foto: zVg

N ein, so beginnt kein Witz, sondern die Geschichte des neuen Verkostungsraums von Christian Zöchmeister. Am Samstag stand nämlich die Einweihungsfeier am Kalender.