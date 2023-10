Leithaprodersdorf: Klimatickets zum Ausborgen

Als „Service an die Bevölkerung“ sieht Bürgermeister Martin Radatz (ÖVP) das neue Angebot: „Wir haben uns dabei andere Gemeinden wie etwa Mattersburg oder Hornstein quasi zum Vorbild genommen. Ziel der Aktion ist, das Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu bewerben.“

Die Tickets kosten der Gemeinde jeweils 860 Euro und sind in der VOR-Region (Wien, Niederösterreich und Burgenland) gültig. Ausleihen dürfen sie ausschließlich Leithaprodersdorferinnen und Leithaprodersdorfer mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde. Eine Reservierung ist ab 1. November auf dem Gemeindeamt möglich, die Entlehndauer beträgt maximal drei Tage im Monat. „50 Euro müssen als Einsatz hinterlegt werden, bei Verlust muss man das Ticket ersetzen“, so Radatz.

Baumpflanzung vor Realisierung

Der Umweltgedanke findet im kommenden Monat aber etwa auch in einer anderen Aktion eine Umsetzung. Im November sollen die angekündigten Baumpflanzungen - die BVZ hat berichtet - im Ort und am Friedhof erfolgen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde die Vergabe der Arbeiten an die Firma Maly aus Eisenstadt als Bestbieter beschlossen. Interessierte konnten für 150 Euro pro Baum auch eine Baumpatenschaft übernehmen.