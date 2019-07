Leiche bei Raststation in Hornstein gefunden .

Bei der Raststation Hornstein (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist am Samstag die Leiche eines Mannes gefunden worden. Der Tote war im Graben in der Nähe der Raststation an der A3 entdeckt worden, bestätigte die Landespolizeidirektion Burgenland am Montag einen Bericht der Gratis-Zeitung "Heute".