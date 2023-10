Schüler gequält: „Die drei schlimmsten Jahre meines Lebens“

„Diese drei Jahre in Eisenstadt waren die schlimmsten meines Lebens“, sagte ein 17-jähriger gebürtiger Iraner über seine Schulzeit in der burgenländischen Landeshauptstadt.

Der heute 19-jährige Hauptangeklagte hatte ihm das Leben zum Albtraum gemacht.

„Er hat mich die ganze Zeit gemobbt“, erzählte der 17-Jährige, der jetzt in Wien lebt. Von mehreren Mitschülern sei er in seiner Schulzeit in Eisenstadt angespuckt worden.

Mobbing in der Schule

Das ist schlimm, aber um das Mobbing an der Schule ging es im Strafverfahren gegen den 19-Jährigen und seinen 16-jährigen Freund nicht.

Im Mittelpunkt des Prozesses stand am 3. Oktober ein Vorfall vom 28. Juni 2022. Damals wollte der damals 16-jährige Iraner in der Eisenstädter Innenstadt mit seinem E-Scooter eine Runde drehen.

In der Nähe des Domplatzes traf er auf den damals erst 14-jährigen Angeklagten, der dort mit zwei Mädchen gestanden sei. Der 14-Jährige habe ihn gefragt, ob er seinen E-Scooter verkaufen wolle, sagte der Iraner.

„Die Situation war angespannt“

Er habe eines der Mädchen mit dem E-Scooter fahren lassen, währenddessen habe der 14-Jährige begonnen, ihn auszufragen. „Die Situation war angespannt“, sagte der junge Iraner.

Dann sei der heute 19-Jährige aufgetaucht. „Er nahm mich am Kragen und verhielt sich sehr aggressiv“, sagte der 17-Jährige. Ohne Grund habe ihm der andere Jugendliche dreimal mit der Faust auf den Kopf geschlagen.

„Er bedrohte mich, dass er mir die Arme und das Kiefer brechen, mir alle meine Sachen wegnehmen und mich die Treppen hinunterwerfen werde, sodass ich sterbe“, erinnerte sich der Iraner.

„Hat der Angeklagte etwas gegen Sie?“, fragte Jugendrichterin Birgit Falb. „Ich weiß es nicht“, sagte der Iraner. „Wenn er mich sah, sagte er Namen, mit denen man nicht gerne bezeichnet wird. Und er hat mich in der Schule geschlagen“, erzählte er.

„Jetzt bin ich in Wien, Gott sei Dank!“

Drei Jahre lang habe er Angst gehabt, hinauszugehen. „Ich hatte auch Angst, dass er meiner Schwetser etwas antut“, sagte der junge Mann.

„Jetzt bin ich in Wien, Gott sei Dank!“, seufzte er.

Durch die Faustschläge des Angeklagten habe er Kopfschmerzen erlitten, es sei ihm übel und schwindlig gewesen.

Andere Jugendliche bedroht und geschlagen

Dem heute 19-jährigen Hauptangeklagten wurden noch etliche andere Delikte vorgeworfen. Er soll andere Jugendliche bedroht, geschlagen, Diebstähle und Sachbeschädigungen begangen haben.

Zu den Straftaten hatte er sich nur teilweise schuldig bekannt. Die Richterin sah seine Schuld jedoch in allen Punkten für erwiesen an und verurteilte den 19-Jährigen zu acht Monaten Freiheitsstrafe, davon sieben Monate auf Bewährung. Ein Monat Haft hat der junge Mann bereits in der Untersuchungshaft verbüßt.

Er nahm das Urteil an.

Seinem mitangeklagten Freund, heute 16, wurde vorgeworfen, für den 19-Jährigen bei der Polizei gelogen zu haben. Er wollte mit seiner Falschaussage seinen Freund schützen. Dazu hatte sich der 16-Jährige schuldig bekannt.

Schuldspruch ohne Strafe

Wegen seines jugendlichen Alters wurde er zwar schuldig gesprochen, der Ausspruch einer Strafe wurde jedoch vorbehalten. Damit zeigte sich der 16-Jährige einverstanden.