Am ersten Adventwochenende wurde dabei auch die Weihnachtsbeleuchtung der Gemeinde am Dorfplatz und in der oberen Hauptstraße eingeschaltet. Doch in diesem Jahr wurde „Advent im Dorf“ aufgrund von Corona abgesagt. Eingeschaltet wird die Beleuchtung trotzdem, wie Bürgermeister Roman Zehet bauer (ÖVP) versichert, aber eben ohne Adventfest.