Der Mann war alkoholisiert auf der Umfahrung Schützen am Gebirge in Fahrtrichtung Donnerskirchen unterwegs. Am Ende der Umfahrungsstrecke fuhr er über die Grünfläche eines Kreisverkehrs und landete im Straßengraben, berichtete die Polizei am Mittwoch.

LPD Burgenland

Ein Notarztwagen brachte den 29-Jährigen, der allein im Auto unterwegs war, ins Spital nach Eisenstadt. Am Pkw entstand Totalschaden, einige Verkehrsleiteinrichtungen wurden laut Polizei geringfügig beschädigt. Die Feuerwehr Schützen am Gebirge führte die Bergung des Unfallautos durch.