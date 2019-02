Auto von Zug erfasst: Pkw-Insasse verletzt .

In Schützen am Gebirge (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist am Mittwochnachmittag ein Pkw von einem Zug erfasst worden. Nach Angaben der Landessicherheitszentrale (LSZ) Burgenland wurde dabei ein Fahrzeuginsasse verletzt.