MS Siegendorf: Mehr Kompetenz in Wirtschaftsfragen

Die Sommerferien neigen sich langsam dem Ende zu, das neue Schuljahr steht in den Startlöchern und bringt mancherorts auch Neues mit sich: An der Mittelschule Siegendorf etwa soll das Thema Wirtschaftsbildung mehr in den Fokus rücken. Nach den BG/BRG/BORG Oberschützen und Oberpullendorf, der Mittelschule Rosental in Eisenstadt, der Naturparkmittelschule Rechnitz und der Sportmittelschule Oberschützen, - alle sind bereits seit dem Vorjahr dabei, - beteiligt sich somit eine weitere Schule aus dem Burgenland am diesbezüglichen bundesweiten Pilotprojekt unter der Federführung der Stiftung für Wirtschaftsbildung.

Diese hatte das Projekt im September 2022 österreichweit an 28 Schulen ausgerollt, um so die wirtschaftliche Kompetenz der Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I (Anm.: Mittelschule und AHS-Unterstufe) zu stärken, wie es hieß. „Mehr als die Hälfte der Schüler:innen in Österreich fühlt sich nicht ausreichend auf das Leben nach der Schule vorbereitet“, betonte Stiftungs-Vorstandsmitglied Nikolaus Griller die Wichtigkeit eines „praxis- und realitätsnahen“ Zugangs. Die Umsetzung erfolgt im Rahmen des Fachs Geografie und Wirtschaftliche Bildung oder mit der Einführung eines eigenen Schulfaches. Österreichweit geht es im Herbst nun mit insgesamt 32 weiteren Schulen in die zweite Runde.

Wirtschaftsbildung im Siegendorfer Schulalltag

An der Mittelschule Siegendorf werde man bemüht sein, den Jugendlichen den „Zusammenhang zwischen Wirtschaft und Umwelt näherzubringen“, so Schulleiterin Karin Müller: „ Dazu werden Expert:innen aus der Wirtschafts-und Arbeitswelt eingeladen, Gespräche mit unseren Schüler:innen zu führen. Das soll dazu führen, dass unsere Schüler:innen zu kompetenten, kreativen, kritisch denkenden und reflektierten jungen Erwachsenen werden.“ Auch die Lehrerschaft zeigt sich überzeugt: „In der heutigen Zeit ist es wichtig, dass bereits Kinder einen Überblick über die wirtschaftlichen Zusammenhänge haben. Dazu benötigt es Rahmenbedingungen, die auch in der Schule geschaffen werden müssen.“

Das Pilotprojekt Wirtschaftsbildung wurde in enger Zusammenarbeit von der Stiftung für Wirtschaftsbildung und den Gründungsorganisationen (Arbeiterkammer, ERSTE Stiftung, Industriellenvereinigung, Innovationsstiftung für Bildung, MEGA Bildungsstiftung, Oesterreichische Nationalbank und Wirtschaftskammer Österreich) entwickelt. Den teilnehmenden Schulen werden auch Unterrichtmaterial, Fortbildung, Schul-Coaching und finanzielle Förderung geboten. Über die Dauer von vier Jahren wird der Schulpilot mit einer Wirkungsmessung begleitet.