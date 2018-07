Während bei den Sommerferien Halbzeit ist, dauert der Bau im hinteren Trakt des Theresianums noch bis in den Herbst hinein. „Wir wollten schon früher fertig werden, aber es wird sicher Oktober werden“, heißt es von Schwester Consolata, der Provinzoberin des Vereins Schwestern des Göttlichen Erlösers, der für den Erhalt der Schule zuständig ist.

In der Privatschule am Kalvarienbergplatz wird der Platz ein bisserl eng – vor allem im Turnsaalbereich. So wird derzeit im Anschluss an den bestehenden, großen Turnsaal ein neuer Trakt errichtet.

„Es wird einen Gymnastikraum geben. Und oberhalb des Gymnastikraumes entstehen Musikräume“, beschreibt Schwester Consolata die derzeitigen Bauarbeiten. Immerhin, so Schwester Consolata, biete das Oberstufenrealgymnasium den Schwerpunkt Musik an. „Da werden geeignete Musikräume gebraucht“, so die Provinzoberin.

Der Platz werde dringend gebraucht, denn die Schule hat einen regen Zulauf an Schülern. Im nächsten Schuljahr wird die Schülerzahl erstmals an der 1.000er-Marke kratzen.

„Momentan besuchen 970 Schüler das Theresianum“, bestätigt Schwester Consolata. Erst vergangenes Jahr konnte ein Zubau im vorderen Bereich eröffnet werden.