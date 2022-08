Ex-Gemeinderat aus Bezirk Eisenstadt: Urteil wegen schweren Betrugs

Werbung

Vor knapp einem Jahr wurde ein heute 52-jähriger Ex-Gemeindemandatar aus dem Nordburgenland wegen schweren Betrugs zu acht Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt.

Gegen dieses Urteil legte der Anwalt des Angeklagten Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung ein.

Die Nichtigkeitsbeschwerde wurde vom Obersten Gerichtshof abgewiesen. Das Oberlandesgericht Wien bestätigte nun das Urteil wegen schweren Betrugs und Urkundenfälschung, und setzte das Strafmaß auf endgültig sechs Monate fest, da der Gesamtschaden, der der Familie entstanden ist, nun noch im Zuge eines Zivilverfahrens von einem Sachverständigen festgestellt werden muss.

Das Urteil ist seit zirka Mitte Juli rechtskräftig.

Warum musste sich der Ex-Mandatar vor Gericht verantworten?

Gefälschte Dokumente bei Hauskauf übergeben

Er hatte sein Haus samt Nebengebäude 2018 um 350.000 plus 45.000 Euro für das Inventar an eine Familie verkauft.

Als die neuen Hausbesitzer ein Jahr später eine Photovoltaikanlage am Dach des Hauses errichten lassen wollten, traten sie eine Lawine los.

Bei der Gemeinde, wo die Familie Dokumente für die Förderung abholen wollte, waren keine Unterlagen für das real existierende Nebengebäude auffindbar.

Jener Einreichplan und die Benützungsbewilligung, die der Ex-Gemeindemandatar der Familie beim Kauf in einem Aktenordner übergeben hatte, waren, wie der gerichtlich beigezogene Gutachter feststellte, gefälscht.

Doch damit nicht genug: Die Käufer saßen nicht nur auf einer Liegenschaft mit Schwarzbau, sie waren auch mit Baumängeln konfrontiert: Die Wand des Nebengebäudes zum Nachbarhaus wurde nämlich nicht, wie gesetzlich vorgeschrieben, als Brandschutzmauer ausgeführt, sondern in Leichtbauweise an der bestehenden Mauer des Nachbarhauses befestigt.

Umfangreiche und teure Maßnahmen waren erforderlich, um das Nebengebäude überhaupt in einen bewilligungsfähigen Zustand zu bringen.

Der Ex-Gemeindevorstand hatte sich vor Gericht nicht schuldig bekannt.

„Wieso sollte mein Mandant eine so dilettantische Fälschung machen? Das ist absurd!“, hatte der Verteidiger in seinem Schlussplädoyer am Landesgericht Eisenstadt vor rund einem Jahr gefragt.

Ein Motiv sei sehr wohl zu erkennen, erwiderte die Staatsanwältin: „Ohne Brandschutzmaßnahme wäre das Nebengebäude niemals bewilligungsfähig gewesen“, argumentierte sie. „Das kostet natürlich mehr, wenn es ordentlich gemacht wird.“

Die Hauskäufer bekamen nun einen Teilbetrag ihres Schadens zugesprochen, den Rest müssen sie im Zivilrechtsweg einklagen.

Um den Brandschutzauflagen zu entsprechen, mussten die Hausbesitzer zum Nachbargrundstück hin unter anderem eine Mauer und Brandschutzpaneele errichten lassen.

Die Schlussüberprüfung fand bereits statt und der Gemeinde wurde die Fertigstellungsanzeige übermittelt. Somit darf das Nebengebäude nach mehreren Jahren von der Familie genutzt werden.

